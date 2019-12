MILAN FENERBAHCE RICARDO RODRIGUEZ NAPOLI / Finito ai margini del progetto di Pioli, per Ricardo Rodriguez il futuro sembra essere lontano dal Milan: troppo poche nell'anno degli Europei le 4 presenze fin qui disputate con la maglia rossonera, prima dell'esplosione di Theo Henandez.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Domenica contro l'Atalanta potrebbe tornare titolare dopo un paio di mesi per la squalifica proprio dell'ex Real Madrid ma a gennaio il suo destino sembra essere l'addio ai rossoneri.

Tra le squadre accostate al terzino svizzero, ex, c'è anche ildove ritroverebbe Rinodel quale è stato anche allenato fino allo scorso anno.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, Rodriguez via: occasione in Serie A

Calciomercato Milan e Napoli, Rodriguez verso il Fenerbahce

In realtà mentre gli azzurri riflettono sul da farsi, c'è chi ha già mosso passi concreti: come riferisce 'gonfialarete.com', l'agente del terzino rossonero è volato ad Instanbul dove ha avuto un incontro con il Fenerbahce. L'accordo con Rodriguez potrebbe arrivare a breve, mentre poi sarebbe da trovare quello con il Milan. In tutto questo non va dimenticata l'ipotesi Napoli soprattutto per il forte legame tra il calciatore e Gattuso.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, Gattuso pesca dal suo ex Milan

Calciomercato Milan, i dubbi di Ibrahimovic e la svolta inglese