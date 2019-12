CALCIOMERCATO LAZIO MONACO UFFICIALE PAVLOVIC / In estate il suo arrivo alla Lazio è stato vicinissimo, ma è poi saltato con relativo comunicato ufficiale diramato dal club biancoceleste. Ora Strahinja Pavlovic è un nuovo giocatore del Monaco. Il difensore serbo lascerà il Partizan Belgrado per accasarsi a gennaio al club del Principato. Pavlovic era stato recentemente accostato alla Lazio come possibile rinforzo a gennaio per la difesa, insieme all'albanese Kumbulla del Verona.

Ora però il club biancoceleste dovrà virare, nel caso, su altri profili.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Lazio, Inzaghi spiazzato da Lotito

Calciomercato Lazio, UFFICIALE Pavlovic al Monaco

La comunicazione ufficiale del trasferimento di Pavlovic al Monaco è stata emanata proprio dal club della Ligue 1. I monegaschi hanno annunciato di aver raggiunto un accordo con il Partizan per il passaggio del giocatore nell'estate 2020. Per la seconda parte di stagione, il difensore resterà in prestito al club di Belgrado.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, 20 milioni di euro per battere Mourinho

Calciomercato Lazio, Luis Alberto 'spaventa': "Non si sa mai"