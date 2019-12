p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Vince in rimonta ildiche ieri pomeriggio ha ottenuto un successo per 3-1 sull'Al Hilal di Giovinco nella semifinale del Mondiale per Club. Nel post partita, e in attesa della finalissima di sabato contro la vincente della seconda semifinale tra Liverpool e Monterrey che si disputerà oggi, l'ex centravanti dell'ha parlato del suo futuro che sembra sempre più lontano dal campionato italiano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Gabigol si allontana

Gabigol dopo la vittoria per 3-1 di ieri ha parlato ai microfoni di 'Sportmediaset': "Credo proprio che non tornerò in Italia, all'Inter ho avuto poche opportunità ma è stato bello comunque. Rispetto l'Inter perché ho un contratto con loro (fino al 2022, ndr) ma non sono molto in contatto con la società. Vediamo cosa succede a gennaio, se ne parlerà dopo la finale. All'Inter non ho avuto tante opportunità, ho giocato pochi minuti ma è stato comunque un periodo importante della mia carriera perché ero in una grande squadra, ho imparato tanto dai compagni che porto sempre nel cuore".

