VIDEO - Lazio, Caicedo e discorso alla cena di Natale... da scudetto!

LAZIO CAICEDO SCUDETTO / Otto vittorie consecutive, tre soli punti di ritardo dalla vetta della classifica. Sognare non può e non deve essere più un tabù in casa Lazio. Soprattutto per Felipe Caicedo, l'uomo delle rimonte e dei gol allo scadere che con la sua testata a Cagliari ha fatto salire alle stelle l'entusiasmo biancoceleste.

E proprio l'attaccante colombiano è stato uno dei grandi protagonisti della tradizionale cena di Natale che si è svolta ieri sera a Roma, quando sul palco ha preso il microfono e chiuso il suo discorso ai presenti con un grido a sfatare ogni sorta di scaramanzia: "Pensiamo che dobbiamo continuare così, dobbiamo lottare per vincere lo!". Caicedo c'è, la Lazio c'è. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

