Lazio, a tutto Lotito: dalla Supercoppa alla crescita del club

LAZIO LOTITO SUPERCOPPA JUVENTUS / Stagione fin qui memorabile per la Lazio che naviga nelle posizioni altissime di Serie A appena dietro al duo composto da Inter e Juventus. Proprio contro i bianconeri la truppa di Inzaghi si giocherà domenica la Supercoppa italiana a Riyad. Anche di questo ha parlato Claudio Lotito durante il suo incontro con l’associazione della stampa estera: “Abbiamo voglia di dimostrare, il campionato è ancora lungo, vivremo giornata dopo giornata. Domenica ci attende un altro appuntamento importante. La squadra in questo momento si sta divertendo, è importante che mantenga tale atteggiamento”.

Lazio, le iniziative d Lotito: sport ed eventi

Il numero uno della Lazio ha proseguito: "Ho messo in campo una serie di azioni volte a promulgare i valori dello sport ed una serie di campagne promozionali che sono stati autentici fiori all’occhiello. La Lazio è Ente Morale, siamo un esempio di virtuosismo, trasparenza e correttezza. Vogliamo essere valutati per i risultati sportivi ma anche per tutto ciò di positivo che facciamo fuori dal campo. Ho apprezzato il riconoscimento giunto nelle scorse settimane dalla Germania. Determinate etichette non ci appartengono, il mio desiderio è che tutto questo ci venga riconosciuto anche all’estero, siamo vicini nel quotidiano a tante persone che soffrono. Le distorsioni vanno combattute, il silenzio perde sempre, per cambiare il sistema dobbiamo combatterlo.

Il tifoso è un appassionato, nella Curva biancoceleste ci sono genitori con i figli, ho cambiato il modo di agire mettendoci la faccia, il calcio ha in mano un importante potere mediatico”.

EVENTO - "Abbiamo organizzato nei nostri giorni a Riyad un evento volto a valorizzare la figura delle donne, che saranno presenti sugli spalti del King Saud University Stadium, andremo lì non solo per giocare la partita ma anche per incentivare il cambiamento”.

BULLISMO - "Il bullismo è una forma di fragilità interiore ed incoscienza, i giovani vanno educati ai principi, scelgo i giocatori anche per la moralità, questo consente di veicolare messaggi importanti che vanno oltre l’ambito calcistico”.

Lazio, Lotito: "Dobbiamo essere visti come un punto d'approdo"

Lotito ha poi continuato sulla sua avventura alla Lazio: "Sono subentrato spendendo 25 mln € per il 21%, oggi detengo oltre il 67% avendo immesso 150 mld di lire assumendomi l’onere di 1.070 mld di lire. Riusciamo a coniugare risultati sportivi ed economici, ho risanato la Società mediante un nuovo metodo, le regole devono essere le stesse per tutti e rispettate da tutti. La Lazio deve essere vista come punto di approdo. Igli Tare lo acquistai quando era ancora un calciatore, è un lavoratore ed una persona trasparente. Quando si vince, il merito è di tutti, stessa cosa quando si perde, le sconfitte sono anche colpa mia”.

