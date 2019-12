CALCIOMERCATO JUVENTUS SZCZESNY CESSIONE / Questa sera la Juventus scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria per l'anticipo della 17/a giornata di Serie A. Al cospetto dei blucerchiati di Ranieri, Maurizio Sarri dovrà ancora una volta rinunciare a Wojciech Szczesny, lasciato precauzionalmente a riposo dopo l'ultimo infortunio. L'estremo difensore polacco ha accusato un problema al pettorale alla vigilia della sfida con l'Udinese e lascerà spazio nuovamente al veterano Gigi Buffon, a caccia di nuovi record.

Questa sera eguaglierà quello di presenze in Serie A di una leggenda come Paolo Maldini e chissà che in futuro continuando magari ancora un anno in bianconero non possa abbattere nuove frontiere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura con Sarri: cessione immediata

Calciomercato Juventus, out Szczesny: si pensa ad un portiere giovane

Secondo quanto sottolineato dall'edizione odierna de 'La Repubblica', la volontà di Buffon dovrà però coincidere con quella della Juventus, che dal canto suo sembra intenzionata a mettere sul mercato Szczesny, la cui cessione garantirebbe nel caso una corposa plusvalenza. Tale incasso verrebbe poi anche utilizzato per l'acquisto di un altro giovane estremo difensore, al quale l'esperienza di Gigi Buffon potrebbe fare da supporto prezioso per la crescita in campo. Szczesny ha un rapporto contrattuale con i bianconeri fino al 30 giugno del 2024 che quindi verrebbe interrotto solo con un'offerta importante.

In caso di addio del polacco potrebbe quindi restare ancora Buffon per fare da mentore all'eventuale nuovo portiere di Sarri. In quest'ottica tra i nomi sbucati nelle scorse settimane c'è anche quello di Ugurcan Cakır, conteso però anche dal Liverpool.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Champions e mercato: che intreccio con il Lione

Calciomercato Roma, sfida a Inter e Juventus per il gioiello della Fiorentina

Calciomercato Juventus, il PSG insiste per lo scambio: i dettagli