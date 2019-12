CALCIOMERCATO ANCELOTTI EVERTON / Manca solo l'annuncio per il ritorno immediato di Carlo Ancelotti. L'ex Napoli ha raggiunto un accordo con l'Everton e si appresta a tornare subito in panchina in Premier League. L'ingaggio sarà di quelli importanti e nelle ultime ore sono circolati ulteriori dettagli sul suo nuovo contratto.

Come riportato dal 'Sun', infatti, Ancelotti riceverà un ricchissimo bonus di 2,5 milioni di sterline in caso di salvezza con i 'Toffies'. La squadra di Liverpool è attualmente 16esima in classifica a +3 dalla zona retrocessione.

