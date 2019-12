Fantacalcio, da Sepe a Lukaku: i consigli per la 17a giornata - VIDEO CM.IT

p>VIDEO CM.IT FANTACALCIO CONSIGLI 17A GIORNATA / In vista della finale diin programma domenica in Arabia Saudita, è già tempo dell'appuntamento di Calciomercato.it riservato alcon i consigli per la diciassettesima giornata del campionato di: ecco quattro calciatori che secondo i nostri esperti possono portare bonus preziosi e fare un regalo di Natale ai fantallenatori.

GUARDA IL VIDEO!