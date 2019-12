CALCIOMERCATO TORINO INTER IZZO SIVIGLIA / Tra i tanti nomi destinati ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato c'è anche quello di Armando Izzo. Già cercato nella scorsa estate dall'Inter - che non molla il calciatore - e dalla Roma e sondato da club inglesi del calibro di Arsenal e Manchester United, il difensore del Torino piace ora anche in Liga.

Secondo quanto riportato da 'AS', domenica emissari delsono volati aper osservare dal vivo il 27enne, impegnato al 'Bentegodi' con i granata.

Calciomercato Torino, Siviglia su Izzo: ecco il prezzo del difensore

Un blitz quello del club andaluso che a gennaio potrebbe anche trasformarsi in un vero e proprio assalto di mercato: non è infatti escluso un tentativo da parte di Monchi già nei prossimi mesi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Izzo ha rinnovato con il Torino fino al 2024 e si parla di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro valida anche all'estero. Il Siviglia, così come l'Inter e tutte le altre pretendenti, è dunque avvertito.

