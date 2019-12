Calciomercato Lazio, Inzaghi spiazzato da Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI - La Lazio è la grande rivelazione della prima parte del campionato di Serie A. Grazie alla incredibile vittoria in rimonta sul Cagliari nel monday night della 16esima giornata, i biancocelesti si trovano ora al terzo posto in classifica a solo tre punti dalle capoliste Inter e Juventus, in piena corsa addirittura per lo scudetto. Se i tifosi sognano, la società vuole restare con i piedi per terra: il vero obiettivo resta quello di finire tra le prime quattro e qualificarsi per la prossima Champions League.

Ecco perché il presidente, secondo il 'Corriere della Sera', non farà regali al tecniconel mercato di gennaio. Considerato che non ci saranno più impegni europei, la rosa attuale viene considerata qualitativamente e numericamente adeguata per centrare il traguardo prefissato.

