CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO PSG MEUNIER / Il PSG non molla Mattia De Sciglio. È infatti ormai noto l'interesse di Leonardo per il terzino della Juventus, individuato dal club parigino come il rinforzo ideale per la fascia destra e all'occorrenza anche quella sinistra.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la dirigenza francese insiste per il 27enne e offrein cambio.

Calciomercato Juventus, il PSG offre Meunier per De Sciglio: le ultime

Il terzino belga è in scadenza di contratto a giugno e l'eventuale operazione potrebbe quindi andare in porto solo nella sessione invernale di calciomercato. De Sciglio si sta però dimostrando una pedina importante nello scacchiere di Sarri e al momento la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene a meno di offerte importanti, di almeno 15 milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi.

