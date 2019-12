Calciomercato Juventus, rottura con Sarri: cessione immediata

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN - L'esclusione dalla lista Uefa per la Champions League della scorsa estate ha incrinato il rapporto tra Emre Can e Maurizio Sarri. A più riprese il centrocampista tedesco ha espresso il suo malcontento per lo scarso utilizzo con la Juventus in questa stagione dopo l'addio di Allegri e nemmeno gli infortuni di Khedira e di Ramsey hanno dato all'ex Liverpool la possibilità di giocare. Lasciato in panchina per tutti i 90 minuti contro l'Udinese, Emre Can dovrebbe essere escluso dall'undici iniziale anche nell'anticipo di oggi contro la Sampdoria.

Una decisione che sarebbe la classica goccia che fa traboccare il vaso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, dalla Champions al mercato: quanti intrecci col Lione

Calciomercato Juventus, Emre Can via subito: possibile il prestito

La Juventus vorrebbe rimandare l'addio alla prossima estate, ma Emre Can non ha intenzione spinge per l'addio a gennaio: vuole trovare una squadra che lo faccia giocare con continuità per evitare di perdere la convocazione ad Euro 2020 da parte della Germania. Mentre si continua a parlare di uno scambio con Paredes del Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato da 'goal.com' il club bianconero avrebbe aperto anche alla cessione in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Ma prima dovrà essere individuato un sostituto all'altezza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Haaland ha già firmato!