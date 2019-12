SAMPDORIA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI / Riparte subito la Serie A con Sampdoria-Juventus, match che apre la 17esima giornata anticipato a questa sera in vista della Supercoppa in programma domenica tra i campioni d'Italia e la Lazio, detentrice della Coppa Italia. I bianconeri saranno di scena a 'Marassi' senza l'infortunato Szczesny e lo squalificato Bentancur, ma anche Ranieri deve fare i conti con diverse defezioni. Ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus.

Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: dubbio Bernardeschi-Higuain per Sarri

Nella serata da record di Buffon, che eguaglierà Maldini a quota 647 presenze in Serie A, sono due i principali dubbi di formazioni di Sarri: a centrocampo il ballottaggio è tra Matuidi e Emre Can, con il francese ancora favorito, mentre per quanto riguarda l'attacco l'allenatore non ha ancora sciolto le riserve sul tridente Dybala-Higuain-Ronaldo. Possibile infatti anche l'impiego di Bernardeschi da trequartista.

Tornano gli squalificatie riprendono il loro posto in difesa anche

Dubbio Ekdal invece in casa Sampdoria. Il centrocampista svedese è alle prese con un problema alla caviglia procurato nel derby contro il Genoa e potrebbe non farcela. Davanti torna Gabbiadini.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. All. Sarri

