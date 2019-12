CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGUEZ TORREIRA / Rino Gattuso non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura sulla panchina del Napoli, perdendo all'esordio al San Paolo per 1-2 contro il Parma. L'ex tecnico del Milan si aspetta però rinforzi dal mercato, per cercare di colmare le lacune della rosa e cercare di rientrare in corsa per un posto in Europa.

Calciomercato Napoli, da Rodriguez a Torreira: rinforzi per Gattuso

Aureliocercherà così di intervenire in vista di gennaio e regalare almeno due giocatori al suo nuovo tecnico, un terzino sinistro e un centrocampista. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

In difesa occhi puntati su Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il terzino svizzero del Milan ha raccolto fin qui solo quattro presenze in questa stagione e l'avventura in rossonero sembra davvero arrivata ai titoli di coda. Quasi sempre titolare proprio sotto la guida di Gennaro Gattuso, l'ex Wolfsburg vorrebbe trovare più spazio in vista di Euro 2020. A centrocampo occhi puntati su Lucas Torreira dell'Arsenal: il Napoli potrebbe puntare ad un prestito con diritto di riscatto. Piacciono anche Berge (Genk) e Lobokta (Celta Vigo), mentre il Lille ha chiesto 50 milioni di euro per Soumaré.