CASSANO INTER JUVENTUS / Antonio Cassano, ex attaccante di Inter, Milan, Roma e Real Madrid, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A. A partire dalla lotta scudetto, con Conte e Sarri appaiati in vetta a pari punti: ''Chi vincerà il campionato? L'Inter. Conte farà di tutto per spezzare il dominio della Juve ma ha bisogno di rinforzi".

Il cammino europeo di Sarri: ''Con le sostituzioni a Ronaldo ha guadagnato mille punti ma sarà dura. In Champions Real-City è una finale anticipata. E non dimentichiamo Liverpool e il Barcellona".

Nessun rimpianto: ''Nel calcio sono stato molto fortunato. Volevo giocare in Serie A e l’ho fatto. Sognavo la Nazionale e ho fatto Europeo e Mondiale.

Volevo indossare la maglia del club più famoso del mondo, il Real, e ce l’ho fatta".

Il gol siglato 20 anni fa contro l'Inter: ''Il 18 dicembre 1999 è cambiata la mia vita. Avevo 17 anni, senza quel gol sarebbe stata diversa. Lo guardo praticamente ogni giorno, anche con i miei figli. E a loro dico che lì è cambiata la vita del vostro papà. E’ stato il gol più bello degli ultimi venti anni di Serie A''.

La nuova vita da direttore sportivo: ''Un corso di 144 ore a Coverciano, esperienza bellissima. Cercherei di prendere uno più pazzo di me: Bielsa. Ha personalità, fa giocare bene le sue squadre e sa di calcio. Altri due allenatori che stimo molto sono Nagelsmann del Lipsia e Rose del Borussia Mönchengladbach''.

Il razzismo negli stadi: "Daspo a vita e carcere. Serve il coraggio di fare scelte dure".

