CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Mentre il ritorno di Ibrahimovic assume i contorni di uno scenario sempre più complicato, la dirigenza delcontinua a lavorare per rafforzare il pacchetto arretrato di Stefano: l' l'infortunio diha creato qualche scompenso in difesa e visto che Demiral sembra ormai incedibile per la Juve , tutte le attenzioni sono su Jean-Clair, difensore classe 1999 che ilpotrebbe liberare.

Calciomercato Milan, pressing su Todibo: il Barcellona non fa sconti

Il fondo Elliott vuole che il Milan punti sui giovani e per questo il profilo di Todibo piace tanto alla dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Barcellona però ha fissato il prezzo del cartellino sui 20 milioni di euro e al momento l'ipotesi prestito è molto improbabile viste le necessità economiche dei catalani di fare cassa. Maldini e Boban sono al lavoro con i dirigenti blaugrana per spuntare le condizioni migliori mentre il francese ha già dato il suo ok al trasferimento. Preso a costo zero, il Barça farebbe in ogni caso una buona plusvalenza. Molto dipenderà anche dal capitolo delle uscite, con Ricardo Rodriguez, Kessie e magari Suso tra i candidati che potrebbero essere sacrificati alla necessità di ristrutturare la squadra.

