Calciomercato, Ancelotti cambia il futuro di Kean

CALCIOMERCATO MILAN ROMA KEAN ANCELOTTI / Sta per iniziare una nuova era all'Everton. Questione di ore ormai e poi Carlo Ancelotti, a poco più di una settimana dall'addio al Napoli, sarà il nuovo manager dei 'Toffees' che l'hanno convinto con un ricco contratto fino al 2022 e garanzie di investimenti sul calciomercato con ampio potere decisionale. Carletto sarà chiamato a rilanciare una squadra dal gran potenziale ma che naviga in una complicata situazione di classifica che la vede al 16esimo posto dopo 17 giornate di campionato.

Una delle prime novità di Ancelotti all'Everton potrebbe riguardare Moise Kean, acquistato in estate dalla Juventus per circa 25 milioni di euro e fin qui mai convincente. Anzi, nell'ultimo match di Premier è scoppiato anche il caso con la sostituzione dopo appena 18' dal suo ingresso in campo che aveva ulteriormente alimentato le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane. Accostato in particolare a Milan e Roma, ma anche a Fiorentina e Bologna, l'attaccante classe 2000 sembrava pronto a far ritorno in Serie A chiudendo subito una deludente parentesi inglese. Secondo il 'Corriere dello Sport' però ad Ancelotti piace molto ed avrebbe chiesto ed ottenuto la sua conferma in rosa.