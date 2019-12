CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA CASTROVILLI / Venerdì sera Fiorentina e Roma si sfideranno al Franchi nel match valido per la 17a giornata di Serie A ma la sfida potrebbe trasformarsi anche in un'importante occasione di mercato per le due dirigenze. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' infatti sono diversi i giocatori in ballo tra i due club, a partire dai giallorossi Alessandro Florenzi e Kalinic che interessano a Montella, ma è anche vero che Petrachi stravede per Gaetano Castrovilli. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Castrovilli ha dichiarato di essere concentrato solo sulla Fiorentina, ma è inevitabile che le sue prestazioni abbiano attirato l'attenzione dei principali top club europei.

Il costo del cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro ma la Roma ha comunque una serie di carte da giocarsi.

