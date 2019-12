CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE / Il sorteggio di Nyon, andato in scena lunedì, ha riservato per la Juventus di Maurizio Sarri il Lione di Rudi Garcia negli ottavi di finale di Champions League. Una sfida sicuramente alla portata per Cristiano Ronaldo e compagni anche se la squadra francese negli ultimi anni ha sfornato alcuni giovani talenti che hanno attirato l'attenzione dei principali top club europei.

Anche quella di Fabioche sfrutterà il doppio impegno europeo per visionarli da vicino.

Calciomercato Juventus, Champions e mercato: che intreccio con il Lione

Dopo essere stati ad un passo nel 2017 da Corentin Tolisso, poi finito al Bayern Monaco per 41.5 milioni e a Tanguy Ndombele, trasferitosi quest'estate al Tottenham per 62 milioni più dieci di bonus, secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la Juventus segue con particolare attenzione Houssem Aouar, centrocampista classe 1998, elemento di qualità cresciuto nel floridissimo vivaio lionese. Sott’osservazione c’è un altro giovane del Lione: è l’attaccante 19enne Amine Gouiri, protagonista di un buon Mondiale Under 20 con la Francia, che in questa stagione si sta alternando tra formazione B e prima squadra. I rapporti tra Andrea Agnelli e Aulas sono eccellenti, l'asse Juventus-Lione potrebbe regalare molte sorprese in vista delle prossime finestre di mercato.

