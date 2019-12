CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MANDZUKIC / I dubbi di Zlatan Ibrahimovic potrebbero aver fatto perdere la pazienza al Milan che si aspettava una risposta dallo svedese in tempi più brevi e con l'avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la necessità di arrivare ad un attaccante nei primi giorni della finestra di gennaio invita a virare su altri profili. Non può considerarsi naufragata la trattativa, ma gli uomini mercato rossoneri non possono dipendere esclusivamente da Ibra e per questo hanno ricominciato a guardarsi attorno. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, la Roma torna in corsa per Ibrahimovic

Calciomercato Milan, da Mandzukic a Jovic: le alternative a Ibrahimovic

Il 'Corriere dello Sport' parla quindi di movimenti concreti su altri fronti.

A partire da nuovi contatti che ci sarebbero stati nelle scorse ore con laper Mario, una pista però resa complicata dall'alto ingaggio percepito e dalle richieste del club bianconero: anche per questo la pista Cina starebbe prendendo quota per il croato . Così come non ha sortito particolari effetti il nuovo sondaggio per Olivier, il francese in uscita dal Chelsea sul quale però si è portata molto avanti l'che con la partenza di un elemento potrebbe affondare il colpo da un momento all'altro. L'attenzione si sposta quindi sul Real Madrid, con cui i rapporti sono proficui dopo l'affare Theo Hernandez, e le opportunità che intrigano il 'Diavolo' sono due: il più esperto Mariano, 26enne in cerca di rilancio, o la giovane stella Luka, che a Madrid non è ancora riuscito ad imporsi ma mantiene una valutazione altissima. Quest'ultimo in particolare risponderebbe perfettamente all'identikit degli obiettivi tracciati da Elliott.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, dalle parole di Maldini e Boban all'ipotesi ritiro: tutto su Ibrahimovic

Calciomercato Milan, le ultime sull'affare Todibo col Barcellona