CALCIOMERCATO INTER VIDAL KULUSEVSKI DE PAUL MARCOS ALONSO / Le speranze scudetto dell'Inter di Antonio Conte passano tutte per gennaio: il tecnico nerazzurro si aspetta importanti rinforzi dalla propria dirigenza in vista della finestra invernale di calciomercato. Marotta e Ausilio potrebbero avere a disposizione un tesoretto da 50 milioni di euro, a partire dai 20 garantiti dalla cessione di Gabigol con l’attaccante brasiliano che aspetta il verdetto del Mondiale per club prima di scegliere il futuro. Suning comunque vorrebbe spingersi fino al tetto dei 50 milioni per rinforzare la squadra nel duello con la Juve, con prestiti che comportino un riscatto a partire dalla prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: caccia al centrocampista jolly

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la prima scelta di Antonio Conte resta Arturo Vidal, centrocampista cileno in forza al Barcellona e già allenato ai tempi della Juventus. La dirigenza blaugrana al momento chiede 20 milioni per lasciare partire il cileno, i nerazzurri non vogliono andare oltre il prestito e l'affare al momento sembrerebbe in salita. Capitolo Dejan Kulusevski: la dirigenza nerazzurra ha già affrontato il tema con l’Atalanta (proprietaria del cartellino) che in queste settimane ha avuto abboccamenti anche con la Juve e il Manchester United.

La quotazione del centrocampista offensivo tocca ormai i 40 milioni, più facile bloccarlo per l'estate ma la classifica serena delpotrebbe permettere all'affare di decollare già a gennaio, con l'agente che ieri ha aperto ad un possibile trasferimento . In corsa anche Rodrigol'però è in piena zona retrocessione e valuta l'argentino 40 milioni di euro: somma per ora ritenuta eccessiva in area interista. Per restare in tema sudamericano in questi giorni Ausilio ha incontrato Simonian , agente del centrocampista Cristian, 20 anni, enfant prodige del

Calciomercato Inter, rinforzo sulle fasce: nel mirino c'è anche Marcos Alonso

Con Asamoah troppo spesso ai box, Cristiano Biraghi e Valentino Lazaro non bastano per la fascia. Il contatto per Marcos Alonso, molto gradito al tecnico leccese, non è stato incoraggiante. Il Chelsea ha chiesto 35 milioni per lo spagnolo che Lampard tiene ai margini. Perciò all’Inter sperano di strappare una formula meno onerosa, contando sulla volontà del giocatore che non vede l’ora di sprintare agli ordini di Antonio come ai tempi di Stamford Bridge.

