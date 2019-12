CALCIOMERCATO INTER CHELSEA GIROUD / Calciomercato di gennaio in cui, tra le sicure protagoniste, ci sarà l'Inter. Nonostante le dichiarazioni di pretattica di Marotta, che ha parlato di difficoltà nelle trattative in questo periodo dell'anno, è certo che i nerazzurri faranno di tutto per regalare al tecnico Antonio Conte i rinforzi richiesti, soprattutto a centrocampo dove la squadra è in palese emergenza da diverse settimane.

Ma anche in altri reparti, il club milanese proverà a mettere a segno acquisti importanti.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doccia fredda per Kulusevski

Calciomercato Inter, sfuma Giroud: le ultime

In attacco, si cerca un vice Lukaku di spessore. I radar nerazzurri sono puntati da tempo su Olivier Giroud, attaccante in uscita dal Chelsea. L'esperienza e la classe del francese tornerebbero molto utili in una seconda parte di stagione in cui bisognerà rispondere colpo su colpo alla Juventus. Per il francese, però, arrivano brutte notizie dall'Inghilterra. Stando al 'Mirror', infatti, i 'Blues' sarebbero in trattativa con il Crystal Palace per intavolare uno scambio che porterebbe a Stamford Bridge Wilfried Zaha. Un affare che dunque taglierebbe fuori l'Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo di scena Vidal

Calciomercato Inter, Wanda Nara allo scoperto su Icardi