NAPOLI DE LAURENTIIS GATTUSO / Durante la cena di Natale del Napoli hanno preso la parola il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Gennaro Gattuso. Per il patron azzurro la cena è stata l'occasione per lanciare messaggi di pace ai calciatori dopo l'ammutinamento post Salisburgo e tutto ciò che ne è conseguito: "Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E' l'unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perché il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite.

Viva il Napoli e viva l'azzurro".

Napoli, il discorso di Gattuso alla squadra: "Testa alta"

Oltre al presidente ha parlato anche Gattuso che ha invitato la squadra a reagire: "Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi".

