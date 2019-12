INTER CONTE ZHANG CENA DI NATALE / Cena di Natale per l'Inter prima dell'ultima partita del 2019 contro il Genoa. Durante la serata ha parlato anche Antonio Conte che ha caricato squadra e ambiente: "Il mio desiderio, penso sia quello di tutti quelli che lavorano al club, è lasciare una traccia. Non importa per quanto tempo lavori in un posto, sei mesi, un anno, dieci anni, ma conta avere voglia di lasciare una traccia. Questo significa lavorare con passione e sacrificio, con sudore.

Abbiamo il dovere di rendere l'Inter migliore e abbiamo una sola via per fare questo: provare ad essere migliori noi stessi, porci obiettivi sempre più alti per aiutare l'Inter ad essere migliore".

Ha preso la parola anche il presidente dell'Inter Steven Zhang: "Stiamo lavorando per vincere, in campo e fuori dal campo. In questo momento siamo primi in classifica in campionato e significa molto. Stiamo andando avanti con il nostro lavoro, passo dopo passo i nostri sforzi verranno ripagati. Potrebbe anche non voler dire nulla: dobbiamo imparare dal passato, dobbiamo mantenere la nostra concentrazione e proseguire nel nostro duro lavoro. Servono coraggio, dedizione e lavoro. L'ho detto anche ai calciatori: ci saranno difficoltà, come ci sono state l'anno scorso e nei 111 anni di storia del club. Gli ostacoli ci sono, ma li possiamo superare insieme. Non siamo spaventati. Oggi e domani, con coraggio, potremo competere ai massimi livelli. Superiamo le difficoltà, puntiamo verso gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo l'Inter e vogliamo conquistare il mondo, assieme".

