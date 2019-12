INTER ZAZZARONI CONTE / Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', è intervenuto a 'Radio 1' per parlare della polemica con l'Inter e Antonio Conte dopo la lettura pubblicata sul quotidiano romano e la presa di posizione della società nerazzurra. "Non ho sentito Conte, non penso che la pace con lui sia semplice, ha un carattere particolare. Ci siamo scambiati dei messaggi: io gli ho scritto e lui mi ha risposto, ma vorrei tenere per me cosa ci siamo detto.

Non è stata una cosa molto piacevole".

Inter, Zazzaroni intervista Salvo24 autore della lettera a Conte

Il giornalista ha poi proseguito: "Non puoi fare pace con uno che ha tirato fuori anche il caso Mihajlovic che non c'entrava nulla e non sapeva nemmeno di cosa parlava. Qualcuno glielo ha messo in testa. Mi auguro che appena Sinisa starà bene possa raccontare la verità. Non ho ancora capito cosa ho combinato di male - continua in riferimento alle 'accuse' mosse dall'Inter -. E' un linguaggio da tifosi, non credo sia un motivo per annullare la conferenza stampa. Era un momento di grande tensione per Conte, probabilmente questa cosa è stata usata come pretesto", chiude Zazzaroni che anticipa che domani uscirà un'intervista all'autore della lettera.

