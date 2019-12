CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI PARMA FAGGIANO / Calciomercato in arrivo, a gennaio le big pronte a darsi battaglia per i rinforzi.

Ci si attende grande attività da parte dell', che vorrà rinforzarsi per rendere la squadra maggiormente competitiva e contendere lo scudetto fino alla fine alla, anche per venire incontro alle richieste di, che da tempo si fa sentire con la società per avere un maggior numero di alternative a disposizione.

Calciomercato Inter, frenata Parma su Kulusevski

Uno degli obiettivi principali è Dejan Kulusevski, che sta incantando con la maglia del Parma ed è già nel mirino di numerosissime big. I nerazzurri hanno mosso passi concreti per lo svedese, ma arriva la frenata da parte del ds gialloblu' Faggiano, che a 'Radio Punto Nuovo', quest'oggi, ha dichiarato: "Kulusevski è un mostro, l'operazione fatta con l'Atalanta per lui e Cornelius è stata perfetta. Resterà con noi fino a fine stagione, abbiamo un buon rapporto con i nerazzurri".

