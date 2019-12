CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID FERRAN TORRES / Poco meno di venti giorni alla finestra di calciomercato di gennaio. Tutte le principali squadre preparano le rispettive strategie, per trovare occasioni e provare a rinforzarsi. Finestra storicamente difficile quella invernale, dove non sono mancati, in passato, colpi di scena. Proverà a fare le sue mosse anche la Juventus, che con il CFO Paratici tuttavia non guarda solo a breve termine, ma anche alle sessioni di mercato che verranno.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid lancia la sfida per Ferran Torres

Paratici, come noto, è storicamente interessato a giocatori giovani e di prospettiva, oltre che ai grandi colpi con campioni già affermati.

Tra gli obiettivi messi nel mirino dal dirigente bianconero, anche Ferran, classe 2000 delche finora, tra, ha messo a referto 4 reti e 3 assist in 20 presenze. Le doti del giovane attaccante, che predilige partire dall'esterno, sono di tutta evidenza e se n'è accorto, infatti, anche il, che secondo 'As' è intenzionato a muovere passi concreti. Non una buona notizia per la Juve, che dovrà dunque superare la concorrenza dei 'Blancos'. Ulteriore ostacolo, la clausola rescissoria già messa dal Valencia sul giocatore e pari adi euro, anche se il contratto di Ferran Torres è in scadenza nele non ci sono ancora novità sostanziali sul rinnovo.

