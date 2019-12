CALCIOMERCATO INTER MORATTI CONTE / Rinforzi per l'Inter: Antonio Conte da tempo chiede acquisti alla società per poter continuare a rivaleggiare in campionato con la Juventus e provare a conquistare lo scudetto.

Impresa possibile per l'ex presidente nerazzurro Massimoche però 'contraddice' l'allenatore salentino in tema di campagna acquisti.

L'ex numero uno della società lombardia ha parlato ai giornalisti al suo arrivo alla cena di Natale organizzata dall'Inter e si è soffermato sia sul calciomercato che sugli obiettivi stagionali della squadra, non tralasciando neanche la delusione Champions, anzi partendo proprio da quella: "Era un gruppo difficile, ricco di insidie".

Calciomercato Inter, Moratti 'boccia' gli acquisti di Conte

Per una Champions andata via, un campionato condotto da prima della classe: "Nessuno poteva essere sicuro che l'Inter sarebbe stata prima: sono stati proprio bravi. Si può credere allo Scudetto? Come no".

Poi sul mercato: "Credo che una squadra ci sia già. Poi vedrà l'allenatore, anche se a gennaio tornano anche tutti gli infortunati. L'Inter è messa bene, non ha tutta questa necessità".

