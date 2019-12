Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 17a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI DICIASSETTESIMA GIORNATA / Per molti sarà un turno lungo per altri quasi infinito. Causa Supercoppa italiana sono stati spostati i match della Lazio e della Juventus: la partita dei biancocelesti contro il Verona verrà disputato solo il 5 febbraio (poche leghe al Fantacalcio aspetteranno); i bianconeri di Sarri, invece, apriranno la giornata, contro la Samp, già mercoledì alle ore 18.55. I più tradizionalisti schiereranno la formazione solo venerdì non prendendo in considerazione Juve-Samp, per altri, invece, il match di Torino, con i suoi voti, varrà visto il giorno ravvicinato dell'evento. Proprio per questo abbiamo deciso di darvi i nostri consigli anche sulla partita di Cristiano Ronaldo e compagni. Il turno vero e proprio avrà inizio venerdì al Franchi con Fiorentina-Roma alle ore 20.45. Sabato ricco con Udinese-Cagliari, Inter-Genoa e Torino-Spal. La domenica occhi puntati su Atalanta-Milan delle 12.30 e su Sassuolo-Napoli delle 20.45. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 17a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sampdoria-Juventus mercoledì ore 18.55

⚡Hot: Higuain può tornare al gol. Colley sta crescendo

⛔Not: Quagliarella non è più una prima scelta

⚽Sorpresa: Occhio al rientro di Cuadrado

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Quagliarella

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Fiorentina-Roma venerdì ore 20.45

⚡Hot: Vlahovic si è sbloccato con un gran gol. Kolarov a caccia di bonus!

⛔Not: Diawara non ci convince

⚽Sorpresa: Perotti è in un momento particolarmente positivo. Torna Mancini!

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Udinese-Cagliari sabato ore 15

⚡Hot: De Paul e Rog centrocampisti d'assalto.

Continuate a puntare su Gio Simeone⛔Not: De Maio non è la prima alternativa per la vostra difesa⚽Sorpresa: Klavan può trovare un bonus a sorpresaMusso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, LasagnaRafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Luca Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Inter-Genoa sabato ore 18

⚡Hot: Lukaku cerca il riscatto contro il Genoa. Bene de Vrij e Biraschi

⛔Not: Pajac evitatelo

⚽Sorpresa: Vecino ha grandi doti d'inserimento

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti

Torino-SPAL sabato ore 20.45

⚡Hot: Belotti, se dovesse rientrare, può tornare a mordere. Murgia sta crescendo

⛔Not: Igor sta deludendo dopo un buon inizio

⚽Sorpresa: Berenguer è a caccia di un altro gol

Torino (3-4-2-1); Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti

Spal (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Missiroli, Kurtic; Valoti; Paloschi, Petagna.

Atalanta-Milan domenica ore 12.30

⚡Hot: Pasalic per il classico gol dell'ex. Senza Theo, ci aggrappiamo a Bonaventura

⛔Not: Kessie bocciato ancora una volta, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Conti è in crescita a Bergamo per i bonus pesanti

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Lecce-Bologna domenica ore 15.00

⚡Hot: Falco e Palacio per i bonus! Ok Bani

⛔Not: Meglio lasciar fuori Skorupski, il Lecce è imprevedibile

⚽Sorpresa: Farias si accende quando meno te l'aspetti!

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Vera, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Babacar.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

Parma-Brescia domenica ore 15.00

⚡Hot: Kulusevski non si può togliere. Faranno bene Bruno Alves e Torregrossa

⛔Not: Barillà non porta bonus, potete farlo fuori

⚽Sorpresa:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa

Sassuolo-Napoli domenica ore 20.45

⚡Hot: Boga può far male! Zielinski e Milik per la rinascita

⛔Not: Toljan rischia grosso, meglio non metterlo

⚽Sorpresa: Scocca l'ora di Mertens per gli ultimi bonus stagionali e forse anche con la maglia del Napoli

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuric, Boga; Caputo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio