CALCIOMERCATO ROMA PETAGNA SPAL / Andrea Petagna alla Roma come vice Dzeko: è questa una delle ipotesi in vista del mercato di gennaio quando i giallorossi potrebbero intervenire per rinforzare il reparto offensivo, con l'addio anticipato di Nikola Kalinic. L'attaccante della Spal, a segno proprio all'Olimpico contro la squadra di Fonseca su calcio di rigore, ha parlato a 'Sky' concentrandosi anche sulle voci sul suo futuro: "Vice Dzeko? Allenarsi con un campione come Dzeko sarebbe un sogno. Ora sto alla Spal, devo pensare a fare bene qui: l'allenatore mi sta dando fiducia, la società mi ha preso un momento difficile: so quanto ci tengono a me e devo fare bene.

Poi quel che sarà vedremo..."

Calciomercato Roma, la formula per Petagna

Le parole dell'ex Atalanta arrivano qualche giorno dopo quelle del presidente Mattioli: "Resta con noi, la Serie A è difficile, servono mezzi importanti". Frase che chiuderebbe alla cessione di Petagna anche se resta da vedere cosa accadrà nel caso in cui dovesse concretizzarsi un'offerta: oltre alla Roma, Petagna è stato accostato anche all'Inter con Conte che aspetta un vice Lukaku per poter far respirare un po' il belga che in questa prima fase di stagione è stato costretto agli straordinari insieme a Lautaro.

