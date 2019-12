Fiorentina, Chiesa a rischio per la Roma: le ultime

FIORENTINA CHIESA ROMA / Dopo il pareggio contro l'Inter, la Fiorentina si allena preparando il nuovo match interno contro la Roma, che venerdì sera chiuderà il 2019 calcistico dei viola. Ottimo punto per i ragazzi di Montella contro i nerazzurri e tanta voglia di confermarsi anche con i giallorossi, per ritrovare una vittoria che in campionato manca da sei giornate, cioè dal 2-1 in casa del Sassuolo del 30 ottobre. Ma i toscani potrebbero dover fare a meno di Federico Chiesa.

L'attaccante infatti è uscito malconcio dalla gara di domenica sera, a causa di qualche intervento duro di troppo ricevuto, e non è al meglio. Chiesa sta svolgendo terapie e negli ultimi due giorni non si è allenato, al momento la sua presenza contro la Roma è in dubbio. Sta meglio invece, che sta lavorando in gruppo e dunque sarà regolarmente in campo.

