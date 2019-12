LAZIO CENA DI NATALE / Cena di Natale per la Lazio. All’indomani del successo contro il Cagliari, l’intera rosa biancoceleste si ritrova in un noto locale dell’Eur a Roma per brindare in vista delle festività natalizie e del nuovo anno.

Cena anticipata rispetto alle scorse edizioni per via della finale di Supercoppa italiana in programma il prossimo 22 dicembre contro lain Arabia Saudita. Tutti presenti. Durante la serata il presidente Claudiofarà un discorso rivolto ai giocatori e allo staff.