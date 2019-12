CALCIOMERCATO FIORENTINA VLAHOVIC / Dusan Vlahovic è finito sotto i riflettori per il pesante gol all'Inter allo scadere che ha evitato alla Fiorentina la quinta sconfitta consecutiva.

L'attaccante ha difatti salvato, abbracciato proprio dopo aver battuto Handanovic in segno di riconoscenza nei confronti del tecnico che ha sempre creduto nel talento serbo, strappato da Corvino al Partizan Belgrado un anno e mezzo fa.

LEGGI ANCHE ->>>Fiorentina, Montella sul futuro: "In discussione? Sono abituato"

Calciomercato Fiorentina, a gennaio Vlahovic non si muove

Di Vlahovic si sta parlando molto in chiave mercato invernale: secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il 19enne di Belgrado piace a diverse squadre di Serie A, ma la società di Commisso non è al momento intenzionata a privarsene a gennaio, nemmeno con la formula del prestito. A giugno lo scenario potrebbe ovviamente cambiare, se Vlahovic dovesse continuare a far bene - il bottino fin qui non è misero, 5 gol tra campionato e Coppa Italia - sul classe 2000 (in scadenza nel 2023) potrebbero piombare club molto blasonati a cui non sarebbe semplice dire di no.

