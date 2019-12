CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / Il Milan sta puntando forte su Todibo come rinforzo per la difesa già per l'imminente mercato di gennaio.

Come riporta 'Sky Sport', però, manca ancora l'accordo con ilche, come vi ha spiegato Calciomercato.it, chiede 10 milioni di euro per il suo cartellino con diritto di riacquisto a una cifra superiore.

LEGGI ANCHE ->>>Milan, dalle parole di Boban e Maldini all'ipotesi ritiro: tutto su Ibrahimovic

Calciomercato Milan, ostacolo Valverde per Todibo

Il club blaugrana è inoltre contrario alla possibilità di un prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'affare non è semplice pure perché il tecnico Valverde non vorrebbe privarsi del classe '99, approdato in Spagna nel gennaio di un anno fa per 1 milione di euro, firmando un contratto fino al giugno 2023. Prima di approdare al Barça via Tolosa, il 19enne nato nella Guaiana francese è stato a lungo un obiettivo di Juventus e Napoli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, incontro per il rinnovo del difensore: i dettagli

Calciomercato Juventus, in arrivo maxi offerta per Demiral