SERIE A GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI LAUTARO / Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso note le sanzioni disciplinari della 16esima giornata. Sono ben 11 i giocatori squalificati, tutti per un turno: spiccano Brozovic e Lautaro Martinez per l'Inter, Bentancur per la Juventus e Theo Hernandez per il Milan.

Serie A, da Bentancur a Lautaro e Theo Hernandez: gli squalificati della 16esima giornata

Ecco tutti gli squalificati che salteranno la prossima giornata di Serie A: Bentancur (Juventus), Ronaldo Vieira (Sampdoria), Amrabat (Hellas Verona), Brozovic e Lautaro Martinez (Inter), Danilo (Bologna), Theo Hernandez e Paqueta (Milan), Lapadula e Majer (Lecce), Nandez (Cagliari).

