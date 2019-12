CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA ZIDANE / La scorsa estate il nome di Pep Guardiola è stato lungamente accostato alla Juventus salvo poi restare al Manchester City con i bianconeri che si sono affidati a Maurizio Sarri per la panchina. Un sogno svanito sotto il sole estivo e che in passato invece è saltato a parti invertite.

Bisogna infatti tornare indietro ai tempi in cui Guardiola era ancora un calciatore e sognava di giocare un giorno al fianco di Zinedine, all'epoca fantasista della Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, il retroscena di Guardiola

In conferenza stampa, oltre ad aver parlato di Arteta in direzione Arsenal, Guardiola ha svelato un curioso retroscena con la Juventus coinvolta: "Da calciatore sognavo di giocare con lui ma non è mai successo. Quando ho lasciato il Barcellona il mio sogno era giocare con la Juventus, ma non sono riuscito a giocare con lui".

