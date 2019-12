CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI FIORENTINA / Minutaggio scarso, prestazioni non troppo brillante e la sensazione perenne di essere solamente una scelta di ripiego. Questa la situazione che aleggia intorno al nome di Alessandro Florenzi, sempre più separato in casa a Roma dove fatica a trovare minuti alla corte di Fonseca.

Questa mattina si è parlato del possibile interesse di squadre comeche gli consentirebbero quindi di trovare spazio anche in vista dei prossimi Europei. Tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Calciomercato Roma, Fiorentina chance concreta per Florenzi

Stando a quanto sottolineato da 'Sky Sport' nel pomeriggio ka novità è che l'interesse per Florenzi da parte della Fiorentina in particolare è forte e può andare in porto proprio per la volontà del ragazzo di giocare oltre che per i rapporti con Montella e l'ex direttore Pradè. Le premesse per l'operazione ci sono. Fonseca ha fatto finora scelte tecniche precise: appena si alza il livello dell'avversario di turno gli preferisce Santon e Spinazzola. Una situazione che conferma quanto sottolineato nelle scorse settimane da Calciomercato.it in merito ai problemi di posizione dell'ex Crotone. Per quanto riguarda il prezzo potrà abbassarsi fino a circa 12-15 milioni di euro.

