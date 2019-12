SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS BONUCCI DE LIGT DEMIRAL / Sarri sta ancora cercando la quadra della sua Juventus che settimana dopo settimana mette in mostra piccoli miglioramenti. La difesa in particolare ad inizio anno ha subito il pesante KO di Chiellini che ha costretto il tecnico bianconero a muoversi di conseguenza accelerando l'inserimento di de Ligt al fianco di Bonucci. Per il 55% dei votanti della pagina Twitter di Calciomercato.it proprio l'olandese è il partner ideale del numero 19 della Juve.

A seguiree staccatissimo Rugani.

