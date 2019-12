FIORENTINA-ROMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MONTELLA FONSECA CHIESA DZEKO - Dopo l'anticipo del mercoledì tra Sampdoria e Juventus, scendono in campo per la sfida del venerdì Fiorentina e Roma. I viola di Vincenzo Montella sono reduci dal pareggio, allo scadere, contro la capolista Inter; di contro, i giallorossi di Paulo Fonseca arrivano all'appuntamento dopo la vittoria interna, in rimonta, contro la Spal, la terza nelle ultime cinque partite.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi'.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. All. Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 42, Inter 39, Lazio 36, Roma 32, Cagliari 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Verona 19, Bologna 19, Sassuolo 19, Fiorentina 17, Udinese 15, Lecce 15, Sampdoria* 15, Brescia 13, Genoa 11, Spal 9



*una partita in più

