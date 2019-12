JUVENTUS LAZIO SUPERCOPPA MAGLIA SPONSOR / Procede la marcia di avvicinamento alla Supercoppa italiana. La Lazio di Simone Inzaghi si è ritrovata in mattinata a Formello ed ha cominciato a preparare la finale in programma il 22 dicembre in Arabia Saudita contro la Juventus. Per l’occasione i biancocelesti vestiranno una maglia ad hoc. In attesa della nuova T-shirt per i 120anni del club con il logo rinnovato, Immobile e compagni giocheranno a Ryad con la prima maglia, quella celeste, con una novità: un brand stampato sotto l’altezza del petto.

Non si tratta di uno sponsor vero e proprio ma di una partnership con la regione Lazio. Non è la prima volta che avviene una sinergia del genere. Era già Successo nel 2009, quando la formazione biancocelesti allenata da Ballardini, con il Colosseo riprodotto sulla divisa, sconfisse l’Inter di Mourinho 2-1 a Pechino.

