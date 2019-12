SAMPDORIA JUVENTUS RANIERI / Dimenticare subito il derby per concentrarsi soltanto sulla Juventus. Claudio Ranieri non vuole distrazioni dopo la vittoria contro il Genoa in vista dell'anticipo di domani contro la capolista di Sarri. Il tecnico blucerchiato è intervenuto in conferenza stampa: "Io penso sempre alla partita successiva. Crecheremo di fare una grande prestazione. Il tridente della Juve è bellissimo. Non so se lo riproporrà domani. Magari sarà sempre tridente, magari non con quegli interpreti. Noi cercheremo di fare la nostra partita, non ci arrenderemo senza combatterla".

Sampdoria, Ranieri su Quagliarella: "E' disponibile per la Juve"

Ranieri prosegue: "La lotta sarà dura perché un campionato particolare. Ci sarà da lottare, soffrire ed essere concentrati fino all'ultimo. Quagliarella? Sta bene, ha recuperato. Ha fatto l'allenamento ed è disponibile".

Il mister della Samp esalta poi: "Sta entrando sempre di più in forma, sta ritrovando la vena del gol. Ha dei colpi da grandissimo campione. Pennella il pallone con il sinistro. Come ho detto precedentemente, se sorridesse di più alla vita sarebbe perfetto".

Ranieri, infine, svela un retroscena parlando di Sarri: "Lui aveva chiesto di venire ai miei allenamenti, gli dissi che ci sono allenatori migliori anche in Serie C. Sono andato da lui a Londra quando allenava il Chelsea. E' un allenatore capace, sta facendo giocare la Juve con il suo stile. Non è facile: per noi è una grande partita, per loro un grande futuro".

