JUVENTUS SZCZESNY BUFFON / Maurizio Sarri sembra intenzionato a non rischiare Szczesny per il match di domani in campionato contro la Sampdoria. Il portiere della Juventus ha accusato un problema al pettorale alla vigilia della sfida con l'Udinese, saltando la gara poi vinta per 3-1 dai campioni d'Italia contro i friulani. In campo Gianluigi Buffon, che a 'Marassi' potrebbe essere riconfermato tra i pali bianconeri con il polacco ai box.

Sarri è ritornato sulle condizioni dell'ex Roma, dopo averne parlato già nella conferenza stampa post-Udinese: "Probabilmente non ci sarà, può giocare Buffon. Ma non ho ancora certezze. le parole quest'oggi del tecnico di Figline in vista dell'anticipo contro la Sampdoria di Ranieri.

Juventus, Buffon come Maldini: record ad un passo

Difficilmente Szczesny verrà rischiato in vista della finale di Supercoppa di domenica a Riad contro la Lazio, con Buffon quindi che avrebbe l'opportunità di raggiungere Maldini in vetta alla classifica dei più presenti in Serie A con 648 gettoni. Obiettivo ad un passo per l'ex capitano della Nazionale, che dopo il ritorno sotto la Mole aveva messo nel mirino proprio il primato di presenze nella massima serie. Inoltre l'estremo difensore di Carrara potrebbe staccare Del Piero, raggiunto domenica a 478 gettoni, nella graduatoria dei più presenti con la maglia della 'Vecchia Signora' in A. Buffon, 42 anni il prossimo gennaio, finora ha collezionato 7 presenze in stagione tra campionato e Champions League.

