Napoli, infortunio Koulibaly: in clinica per la risonanza

NAPOLI INFORTUNIO KOULIBALY RISONANZA / Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli che ha incassato immediatamente una pesante sconfitta casalinga contro il Parma. Nella disfatta dell'ultimo turno di campionato gli azzurri hanno fatto registrare oltre al danno anche la beffa dell'infortunio occorso a Kalidou Koulibaly nel tentativo di fermare Kulusevski lanciato a rete.

Nei giorni scorsi il difensore senegalese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro.

Napoli, Koulibaly pronto alla risonanza

Possibile rientro ad inizio gennaio quindi per Kalidou Koulibaly che sicuramente salterà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo accentuando l'emergenza difesa del Napoli vista la squalifica di Maksimovic (peraltro anche infortunato). Intanto secondo le ultime notizie il forte centrale senegalese sarebbe entrato poco prima delle 14 in clinica Pineta Grande per effettuare la risonanza utile a stabilire con ulteriore precisione l'entità dell'infortunio.

