INTER AGENTE KULUSEVSKI / Dejan Kulusevski è sicuramente una delle rivelazioni del campionato di Serie A. Il giovanissimo attaccante svedese è diventato in poco tempo un pezzo pregiato sul mercato, con le big pronte a darsi battaglia per il suo cartellino. Il talento classe 2000 di proprietà dell'Atalanta è seguito in particolare dall'Inter, senza dimenticare il pressing dalla Premier League. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, agente Kulusevski: "Vuole un grande club"

Sul suo futuro è intervenuto Stefano Sem, agente del gioiello in prestito al Parma: "Dejan al momento è in testa a tutte le classifiche di rendimento. Lui vorrebbe giocare in un grande club, come qualunque calciatore. La stessa Atalanta è cresciuta e ora solo tre-quattro club le sono davanti.

Quindi quello che vuole Dejan è un grande salto, ragionato e studiato, mettendo d'accordo tutte le parti - ha detto il procuratore a Radio Punto Nuovo - Al momento abbiamo deciso di non sbilanciarci con le società per una questione di rispetto verso i tifosi e il club avendo da giocare la partita con il Brescia prima. Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio deve essere per l'occasione della vita, non tanto economicamente quanto a livello di progetto sportivo".

Anche i top-team internazionali, in primis le inglesi, hanno messo gli occhi sulle prestazioni di Kulusevski: "E' seguito anche all'estero, in Premier, poteva andarci già questa estate ma ora sta facendo un bel percorso a Parma. Prima di andare in una big era giusto che si affermasse. Ha fame e voglia di arrivare, abbinato ad un talento ed un fisico non indifferenze. Non può che avere un futuro roseo".

