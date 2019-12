SERIE A SERIE B PROGRAMMAZIONE OFFERTA DAZN / È già tempo di proiettarsi verso un nuovo turno di campionato con la Serie A che dà il via alla 17esima giornata con l'anticipo tra Sampdoria e Juventus spostato a mercoledì 18 dicembre poiché i bianconeri saranno poi impegnati in Supercoppa Italiana. Si proseguirà poi come sempre nel weekend, con il massimo campionato italiano che live su DAZN sabato sera con la sfida tra un Torino in cerca di riscatto e la Spal che ha assolutamente bisogno di punti per provare a rilanciarsi nella corsa verso la salvezza.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Domenica l'attenzione di DAZN si sposta in diretta su un big match all'ora di pranzo: Atalanta contro Mian, da non perdere.

Nerazzurri chiamati a reagire per non perdere il treno della lotta per il quarto posto, i rossoneri reduci dal pareggio col Sassuolo cercano il colpaccio per riprendersi anche moralmente e ripartire con la rincorsa all'Europa. La piattaforma di streaming DAZN trasmetterà inoltre tutte le partite della 17/a giornata di: dall'anticipo del venerdì trachiuderà il turno domenica. Nel mezzo saranno chiatamente disponibili anche tutte le altre.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Il ricchissimo fine settimana calcistico di DAZN sarà inoltre completato dalle sfide di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship e J1 League.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

OFFERTA DAZN - Fino al 31 dicembre 2019, da Esselunga, acquistando una tessera prepagata DAZN da 3 mesi (€29,99), 6 mesi (€59,99) o 12 mesi (€99,99), si otterranno rispettivamente 100, 300 e 500 punti fragola che verranno caricati sulla propria carta Fìdaty.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN