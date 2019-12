Andrea Iannone sospeso per doping: il comunicato UFFICIALE

ANDREA IANNONE DOPING SOSPESO COMUNICATO UFFICIALE FIM - Andrea Iannone, pilota della Moto Gp, è stato fermato dalla Federazione internazionale di motociclismo per doping.

Attraverso un comunicato ufficiale, laha comunicato che l'italiano è stato momentamente sospeso a causa della positività agli steroidi anabolizzanti rinvenuti in un campione di urina durante un controllo svolto a, in Malesia, il 3 novembre 2019. Il 30enne di Vasto, lo scorso anno in sella alla, ha adesso la possibilità di richiedere le controanalisi e la revoca della sospensione.