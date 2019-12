CALCIOMERCATO JUVENTUS GONCALVES TOLOSA LIGUE 1 - Mathieu Gonçalves è il nome nuovo per la fascia della Juventus.

Stando a quanto riportato da 'L'Equipe', sarebbe già avviati i contatti tra le parti per il 18enne terzino sinistro del, con quattro incontri avvenuti per discutere dell'eventuale operazione nell'estate prossima. Ildellasarebbero stato già cercato nella sessione di mercato estiva scorsa, ma senza successo. Adesso, i nuovi colloqui potrebbero portare alla fumata bianca per il vice