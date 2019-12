CALCIOMERCATO INTER NAPOLI BERGE / Al centro di numerose voci già da diverse sessioni di calciomercato, Sander Berge è finito sul taccuino di Inter e Napoli. Di recente, la dirigenza del Genk ha ammesso la presenza di contatti con alcuni club europei. Accostato anche al Chelsea e al Liverpool, il centrocampista norvegese è uscito allo scoperto, non escludendo una partenza a gennaio.

"Ogni sessione di mercato ci sono molte speculazioni sul mio futuro - ha esordito il ventunenne ad 'Het Laatste Nieuws' - ma al momento non c'è nulla di concreto. Giocare la Champions con il Genk è stato un sogno che si è avverato per me, ma il fatto che l'avventura sia finita non vuol dire che debba per forza partire. Se dovesse arrivare il club giusto, con l'offerta giusta per me, allore se ne potrebbe parlare. Altrimenti rimarrò al Genk fino al termine della stagione".

