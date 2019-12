Calciomercato, febbre da Champions: come cambiano Juventus, Napoli e Atalanta

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ATALANTA CHAMPIONS / Molto bene la Juventus, niente male l'Atalanta e disastroso il Napoli: questi i pareri generali post-sorteggio Champions di ieri. I bianconeri di Sarri a febbraio se la vedranno infatti contro il non irresistibile Lione di Rudi Garcia, in un doppio confronto ampiamente alla portata per i campioni d'Italia che si ritroveranno di fronte una squadra che ad oggi è in difficoltà e naviga addirittura in ottava posizione in Francia. Positiva anche l'estrazione dei bergamaschi che hanno evitato le corazzate pescando il Valencia, mentre gli azzurri di Gattuso dovranno ospitare al San Paolo il Barcellona del neo Pallone d'oro, Lionel Messi, che quest'anno ha tutta la voglia di puntare dritto al bersaglio grosso dopo gli ultimi fallimenti. Proprio in vista degli ottavi di Champions League potrebbe giocare un ruolo importante anche il calciomercato di gennaio, con le tre italiane pronte a cambiare qualcosa tra entrate ed uscite. Da Haaland a Torreira passando per Meunier, Emre Can, Mandzukic e Paredes, tutti i nomi che potrebbero infiammare il prossimo inverno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, da Mandzukic a Paredes: come cambiano i bianconeri

Nonostante l'altissima competitività della rosa della Juventus, i bianconeri si preparano a vivere un gennaio da protagonisti tra acquisti in ottica futura e cessioni utili a sfoltire l'ampio organico di Sarri. Proprio da qui dovrebbe partire la campagna invernale di Paratici che dovrà trovare una sistemazione giusta per il mai convincente Emre Can, e soprattutto per Mario Mandzukic, separato in casa dalla scorsa estate. Il croato di recente è stato nuovamente accostato al Milan come alternativa a Zlatan Ibrahimovic, ma sullo sfondo restano anche le piste Inghilterra, con lo United in testa, e Cina dove potrebbe essere frenato dall'ingaggio. Fino al 30 settembre scorso, era in ballo anche il trasferimento in Qatar, ma la trattativa non è poi andata in porto. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'Al-Duhail aveva raggiunto un principio d'accordo con Mandzukic con una proposta biennale da poco più di 8 milioni di euro complessivi. L'entourage dell'ex Bayern ha però provato ad alzare la posta, anche a causa di alcuni problemi di tassazione, facendo di fatto arenare la trattativa.

L'altro nome pesante in uscita è quello di Emre Can, poco incline al progetto di Sarri e spesso ritenuto una scelta di ripiego.

Calciomercato Napoli e Atalanta, cambi in vista: da Torreira alla difesa bergamasca

Per il tedesco tra le opzioni oltre ad un ritorno in Germania colsullo sfondo, c'è anche la chance PSG . In questo senso il nome che si scalda sempre di più è quello di Leandro, che potrebbe rientrare in un clamoroso scambio proprio con i parigini, regalando a Sarri un'alternativa di qualità per il centrocampo. L'eventuale arrivo dell'argentino, però, non escluderebbe in ogni caso quello di Paulche continua ad essere il sogno estivo. Da Parigi inoltre non va accantonata la pista, visto anche l'interesse del Paris Saint Germain manifestato per. Chiudono il quadro inoltre quelle operazioni futuribili che vedranno coinvolte la Juventus con maggiore trasporto in estate: dal talentinosu cui c'è anche il Napoli, e che potrebbe scatenare la concorrenza già in inverno, ai giovani di Serie Aper i quali c'è da fronteggiare anche l'

Tanto movimento anche in casa Napoli vista la rivoluzione in atto con l'arrivo di Gattuso al posto di Ancelotti e il passaggio al 4-3-3. Un centrocampista a gennaio resta infatti la priorità degli azzurri che sembrano aver già quasi chiuso per Amrabat del Verona in vista del prossimo giugno. Il primo sulla lista di Giuntoli per l'inverno è invece Lucas Torreira, già monitorato ai tempi della Sampdoria ed ora possibile partente visto il momentaccio dell'Arsenal. I partenopei hanno inoltre osservato da vicino in Champions il giovane Berge, che piace anche all'Inter, mentre Soumare appare un nome spendibile in futuro. In uscita vanno invece monitorate costantemente le situazioni legate agli eventuali rinnovi di Mertens e Callejon, oltre a Fabian Ruiz che cercato anche dal Barcellona potrebbe partire la prossima estate. Arrivano inoltre conferme a Calciomercato.it sull'interesse del Napoli per Marcos Acuna dello Sporting CP.

Per quanto riguarda l'Atalanta, Percassi ha detto a più riprese che qualora se ne dovesse presentare l'occasione anche i bergamaschi si muoveranno per potenziare la rosa in vista della seconda fase della stagione. Sono due in particolare i ruoli che la dirigenza nerazzurra punterà a potenziare a gennaio. Il primo obiettivo è l'esterno sinistro dove Arana non ha convinto fin qui e potrebbe lasciare il posto ad un nuovo innesto. Secondo 'Sky Sport' potrebbe essere Igor in tal senso il nome giusto anche se andrà attentamente valutato. Altro ruolo tutto da potenziare è la difesa dove Simon Kjaer, che era stato preso per sostuire Skrtel, non ha mai inciso. Pronta nel caso la suggestione Caldara dal Milan.

