BARCELLONA-REAL MADRID DIRETTA CLASICO LIGA TEMPO REALE LIVE CRONACA MESSI ZIDANE VALVERDE BENZEMA - Rinviato per problemi di ordine pubblico nell'ottobre scorso, va in scena oggi il Clasico, Barcellona-Real Madrid. La squadra di Ernesto Valverde è reduce dal pareggio per 2-2 sul campo della Real Sociedad, mentre i castigliani di Zinedine Zidane hanno conquistato un punto in trasferta, contro il Valencia. Una sfida che si preannuncia spettacolare, con le rivali storiche appaiate in vetta alla classifica della Liga con 35 punti.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Camp Nou'.

FORMAZIONI UFFICIALI CLASICO BARCELLONA-REAL MADRID

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Messi, Suarez, Griezmann. All. Valverde

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Bale. All. Zidane

CLASSIFICA LIGA: Barcellona* e Real Madrid* 35 punti; Siviglia 31; Getafe 30; Atletico Madrid 29; Athletic Bilbao e Valencia 27; Granada 24; Osasuna, Levante e Betis 23; Villarreal 22; Alaves e Valladolid 19; Eibar 16; Maiorca 15; Celta Vigo 14; Leganes e Espanyol 10

*una partita in meno

